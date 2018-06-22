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Марадона: «Когда я играл плохой матч, мне помогали Вальдано и Бурручага. Месси играет сам по себе»

Марадона: «Когда я играл плохой матч, мне помогали Вальдано и Бурручага. Месси играет сам по себе»
Eurosport

40 мин. назад

У Криштиану тоже такого нет, и что?

Бывший нападающий Аргентины Диего Марадона прокомментировал выступление Лионеля Месси в матче против Хорватии (0:3).

«Когда у меня была плохая игра, неожиданно появлялись Хорхе Вальдано и Хорхе Бурручага и подстраховывали меня. У Месси никого нет, он играет сам по себе», – приводит слова Марадоны sport.ro.

  • После двух матчей на чемпионате мира на счету аргентинцев 1 очко. Если Исландия во втором туре победит Нигерию, то Аргентина с большой долей вероятности не выйдет из группы.
  • В 1986 году Аргентина с Марадоной, Вальдано и Бурручагой в составе стала чемпионом мира.

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