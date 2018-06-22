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Аргентинский канал TyC Sports начал послематчевую программу с минуты молчания из-за провала сборной

Аргентинский канал начал послематчевую программу с минуты молчания из-за провала сборной
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Месси и команда – словно мертвецы.

Аргентинский телевизионный канал TyC Sports устроил поминки по команде Хорхе Сампаоли после крупного поражения от Хорватии (0:3).

Ведущие и участники послематчевого шоу BTZ Futbol провели первую минуту прямого эфира в гробовом молчании. Затем ведущий Диего Диас сказал следующее: «В этот момент аргентинская сборная мертва. Она умерла, когда ошибся Кабальеро и Хорватия повела в счете».

Пользователи твиттера не оценили импровизированную погребальную церемонию, назвав этот выпуск шоу унизительным для просмотра.

  • Аргентина набрала одно 1 очко в двух первых матчах на чемпионате мира, но сохраняет шансы на выход из группы.
  • 26 июня «альбиселесте» проведут игру против сборной Нигерии.

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