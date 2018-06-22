Бразилия дожала Коста-Рику на последних минутах

Бразилия вырвала победу над Коста-Рикой во втором туре группового этапа чемпионата мира-2018 (2:0). Оба мяча бразильцы провели в компенсированное время.

Неймар и его парнтеры весь матч провели на чужой трети поля, тно забить никак не удавалось. Гол Габи Жезуса на 27-й минуте мог бы стать прорывным, однако арбитры не проглядели явный офсайд.

Во втором тайме тот же Жезус попал в перекладину, а за одно из многочисленных падений Неймара был назначен пенальти. Однако арбитр Кюйперс прибег к помощи видеоассистентов и разглядел симуляцию.

Первый мяч Коутиньо провел на 90+1-й минуте после навеса Марсело с левого фланга, а на 90+6-й забил Неймар.

Бразилия набрала 4 очка в двух турах и вышла в лидеры группы Е.

Коста-Рика продолжает борьбу с одним баллом.

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