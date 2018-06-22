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VAR раскрыл симуляцию Неймара – судья отменил пенальти
Хитрость бразильца не прошла.
Бразильский нападающий Неймар заработал пенальти на 78-й минуте матча против Коста-Рики, но игроки соперника убедили арбитра взглянуть на видеоповтор.
Судья посмотрел в монитор и отменил точку, выявив симуляцию со стороны бразильского нападающего. Форвард получил за актерство желтую карточку.
Бразилия все же вырвала победу в компенсированное время благодаря голам Коутиньо и Неймара.
- Бразилия набрала 4 очка в двух турах и вышла в лидеры группы Е.
- Коста-Рика с нулем баллов потеряла шансы на выход из группы.
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