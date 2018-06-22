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VAR раскрыл симуляцию Неймара – судья отменил пенальти

VAR раскрыл симуляцию Неймара – судья отменил пенальти
Eurosport

1 час назад

Хитрость бразильца не прошла.

Бразильский нападающий Неймар заработал пенальти на 78-й минуте матча против Коста-Рики, но игроки соперника убедили арбитра взглянуть на видеоповтор.

Судья посмотрел в монитор и отменил точку, выявив симуляцию со стороны бразильского нападающего. Форвард получил за актерство желтую карточку.

Бразилия все же вырвала победу в компенсированное время благодаря голам Коутиньо и Неймара.

  • Бразилия набрала 4 очка в двух турах и вышла в лидеры группы Е.
  • Коста-Рика с нулем баллов потеряла шансы на выход из группы.

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