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Коста-Рика потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018, проиграв сборной Бразилии
Не дотерпели в концовке.
Коста-Рика проиграла бразильцам со счетом 0:2 и потеряла шансы на выход из группы ЧМ-2018.
После победы у пентакампеонов стало 4 очка, сербы имеют в активе 3 очка как раз после победы над латиноамериканской командой. Обе команды находятся вне зоны досягаемости Коста-Рики: у карибской команды 0 баллов после двух туров.
- Бразилия забила оба мяча уже в добавленное время. Отличились Коутиньо и Неймар.
- На ЧМ-2014 Коста-Рика дошла до 1/4 финала.
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