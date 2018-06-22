Коста-Рика потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018, проиграв сборной Бразилии

Коста-Рика проиграла бразильцам со счетом 0:2 и потеряла шансы на выход из группы ЧМ-2018.

После победы у пентакампеонов стало 4 очка, сербы имеют в активе 3 очка как раз после победы над латиноамериканской командой. Обе команды находятся вне зоны досягаемости Коста-Рики: у карибской команды 0 баллов после двух туров.

Бразилия забила оба мяча уже в добавленное время. Отличились Коутиньо и Неймар.

На ЧМ-2014 Коста-Рика дошла до 1/4 финала.

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