Гол бразильского нападающего Неймара стал самым поздним в истории ЧМ, забитым в основное время

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил второй гол в ворота сборной Коста-Рики, установив окончательный счет в матче – 2:0.

Форвард отличился на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Этот гол стал самым поздним в истории чемпионатов мира в основное время.

Первый гол тоже в добавленное время забил Фелиппе Коутиньо.

После двух матчей в активе сборной Бразилии 4 очка.

В третьем туре пентакампеоны сыграют со сборной Сербии.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube