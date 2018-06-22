Eurosport
Гол бразильского нападающего Неймара стал самым поздним в истории ЧМ, забитым в основное время
Закрепил победу рекордом.
Нападающий сборной Бразилии Неймар забил второй гол в ворота сборной Коста-Рики, установив окончательный счет в матче – 2:0.
Форвард отличился на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Этот гол стал самым поздним в истории чемпионатов мира в основное время.
- Первый гол тоже в добавленное время забил Фелиппе Коутиньо.
- После двух матчей в активе сборной Бразилии 4 очка.
- В третьем туре пентакампеоны сыграют со сборной Сербии.
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