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Гол бразильского нападающего Неймара стал самым поздним в истории ЧМ, забитым в основное время

Гол Неймара стал самым поздним в истории ЧМ, забитым в основное время
Eurosport

1 час назадОбновлено 35 мин. назад

Закрепил победу рекордом.

Нападающий сборной Бразилии Неймар забил второй гол в ворота сборной Коста-Рики, установив окончательный счет в матче – 2:0.

Форвард отличился на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Этот гол стал самым поздним в истории чемпионатов мира в основное время.

  • Первый гол тоже в добавленное время забил Фелиппе Коутиньо.
  • После двух матчей в активе сборной Бразилии 4 очка.
  • В третьем туре пентакампеоны сыграют со сборной Сербии.

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