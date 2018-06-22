Навас был неуязвим 1,5 часа, но этого оказалось мало. Бразилия добила соперника в добавленное время

Бразилия после ленивой ничьей со Швейцарией должна была побеждать Коста-Рику и с первых минут пошла в атаку. Только теперь у нее было желание, но не было понимания, как добраться до ворот соперника. Весь матч работал преимущественно левый фланг, и даже во втором тайме, после замены Виллиана на Дугласа Косту в перерыве, очень чувствовалась нехватка Дани Алвеса.

Переход на более упрощенные передачи и навесы возымел эффект: мячи посыпались на ворота Наваса, который привычно включил неуязвимый режим и брал все, что вылетало на него из-под защитников. Его серия спасений еще раз подсветила все его вратарское великолепие и дала новую убедительную грамоту – что «Реалу» не нужен никакой Алиссон, который в матче с костариканцами разве что не чатился со скамейкой запасных в мессенджерах от скуки.

Однако даже всемогущему Навасу требуется помощь фортуны. При одном из ударов Неймара он был бессилен – мяч облизал крестовину. А когда головой бил Жезус, Кейлора спасла перекладина. Лимит сил, везения и мастерства иссяк аккурат после 90-й минуты, когда Коутиньо взмахнул своей волшебной правой палочкой и добил мяч в сетку. Коста-Рика была сломлена.

Ну а главным лицом матча все равно стал Неймар. Еще перед матчем он убрал с головы доширак, но этот никак не помогло ему проявить себя в должной мере на поле. Он так же всю игру валялся на газоне от бесконечных зацепов и ударов, а под конец встречи даже выпросил у арбитра пенальти. Однако справедливый VAR узрел явный нырок, клеймив перед всем миром Неймара негодным обманщиком и симулянтом. Было видно, как внутри он кипит и страдает, и в добавленное время ему удалось выпустить пар наглым чумовым финтом из пляжного футбола и голом в пустые ворота. После финального свистка Неймар залил поле «Крестовского» слезами счастья - новый эпизод борьбы фаворитов и отважного антифутбола на ЧМ завершился в пользу его Бразилии.

Цифры матча:

96:49 – гол Неймара за пределами компенсированного времени стал самым поздним голом на ЧМ за последние полвека.

56 – Неймар забил 56-й гол за Бразилию, впереди только Роналдо (62) и Пеле (77)

0 – ни одного удара в створ не нанесла Коста-Рика, всецело положившись на геройства Наваса, на счету которого 7 спасений

0 – ни одного очка не набрала отважная Коста-Рика и утратила шансы на выход в плей-фф

2 - второй гол Коутиньо на турнире снова принес бразильцам очки

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