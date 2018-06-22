Костариканцы в костюмах яиц, исландцы в пиве и женщинах. 9-й день ЧМ-2018 с места событий

Локация: «Санкт-Петербург Арена»

Не было никаких сомнений, что в пятницу стадион «Зенита» впервые в истории окрасится в желтые цвета. Бразильский карнавал в березках и с перьями круче чем у Киркорова начался сразу после выхода из метро. Яркая волна атаковала «Крестовский» с трех направлений: через парк и с двух ближайших станций подземки.

Немного красного в толпу добавили костаринканцы и несколько перуанцев, но только для пикантности – подавляющее число бразильцев было и на стадионе, и перед ним. Мужчины забыли, что им уже за 30, бегали в юбках и странных шляпах, дули в свистки и прыгали с родным флагом даже без музыкального сопровождения.

Сразу после стартового свистка «селесао» перенесли доминирование на поле: они забрали мяч и зачем-то засушили игру. Бешеные бразильцы были бы безумно рады покричать, но не было повода. Футболисты перекатывали мяч, редко добирались до штрафной, а единственный удар в створ за тайм прилетел к 41-й минуты. Еще и от защитника Марсело.

«Крестовский» затих, будто на поле все еще были парни Манчини, вовсе не Неймар с Жезусом. Только после паузы на пиво и сосиски бразильцы получили шанс поорать. Вот взорвался дриблингом звезда «ПСЖ», под перекладину пальнул бомбардир «Сити», Марсело без конца пулял в штрафную самонаводящиеся кроссы.

НеймарEurosport

Задвигались футболисты – ожили трибуны. Парни в желтых панамах заводили остальных, мужики с крашеными зелеными бородами махали руками и расплескивали пиво, остальные гудели и вытягивали средние пальцы, когда арбитр отменил пенальти на Неймаре. Особенно горячо и по-бразильски стало, когда Ней напялил сомбреро на голову Ельцина.

Костариканцев на трибунах было намного меньше. На поле, казалось, тоже. Дяди из Центральной Америки доблестно оборонялись и абсолютно не контратаковали. Не работали ни забросы, ни длинные переходы – интрига заключалась лишь в том, забьют ли бразильцы.

Для почетной ничьей костариканцы выплеснули все силы, вкладывая еще актерское мастерство. Последние 15 минут матча проходили под оглушительный свист желтых – соперник падал в каждой атаке. Но бразильцы свистели только чужим и показали, что поливать своих на этом ЧМ будут только аргентинцы.

Было бы безумно обидно, если бы солнечные парни в итоге не улыбнулись. Ради этого даже рассосались питерские тучи, которые хмурились весь ЧМ – выглянувшее солнце сделало бразильские ликование еще ярче. Полетевшие в воздух стаканчики с пивом красиво бликовали, а желтая волна запестрила на «Крестовском». Даже дважды – в дополнительное время Коутиньо и Неймар все же добились справедливости, а тучи расползлись подальше от Финского залива, чтобы бразильцы было совсем хорошо.

Локация: Санкт-Петербург

В Петербурге я испробовал все способы попадания на стадион. Метро – удобно, но лениво делать крюк с «Новокрестовской» или плестись в потоке полчаса с «Крестовского острова». Шаттлы – быстро, но стоять в пробке в центре города в час-пик – муторно и скучно. Оставался только велосипед и новая велодорожка, проложенная с Васильевского острова на Крестовский по новым и отреставрированным мостам – по ней я и стартовал.

Если вы интроверт и боитесь всей этой атмосферной толпы бразильцев, то велосипед – как раз для вас. Трасса для байков проходит в Петербурге по уединенному маршруту: большая часть болельщиков добирается на стадион либо по большим магистралям, либо на общественном транспорте. Поэтому на пути – никого. Еще один бонус – неплохие виды, которые открываются в летний солнечный день.

Стадион «Санкт-Петербург»Eurosport

По пути проезжаю точку сбора бразильских фанов. Канареечные заправлялись в немецком ресторане по соседству со стадионом: открытый двор пивнухи еле выдерживал наплыва зелено-желтых мужчин и женщин, которые еще и громко-громко пели.

Возле стадиона уже за два часа до матча тяжело возиться с байком. Бразилы и костариканцы облепили все подходы к велопарковке. Особенно латиноамериканцам понравился памятник Сергею Кирову: перед матчем возле него пели зажигательные песни, после игры – праздновали победу, забравшись на самый высокий парапет. «Ох, Киров сейчас в гробу переворачивается», – смеются удивленные горожане.

Велостоянка заполнена по максимуму, но свободный слот есть. Похоже, выглянувшее впервые за неделю солнце посадило на велосипед много кого еще. Даже удивительно, что почти 70-тысячная «Санкт-Петербург Арена» вмещает только пару десятков байков, остальные надо привзяывать к столбам.

В общем, плюсов в этом способе действительно много. По времени примерно сопоставимо с метро (при условии, если вы живете в центре). Минусы: возня на парковке, где важно не придавить болельщика и найти место, и потная спина, которая автоматически проявляется на футболке.

Локация: Волгоград

Настоящий болельщик обязан пройти в России все круги ада ЧМ. Болельщик, приехавший в Волгоград, сталкивается сразу с двумя. Та самая мошка (и снова с ударением на последний слог), против которой помогает только ванильное масло, да и то не очень помогает. Номер два – феноменальная жара, которая выжигает за сутки минимум два кило. С толстяков – все пять. Правда, все это легко компенсируется свежим разливным и красотой волгоградских женщин.

Первыми хинт прошарили исландцы. Они обильно закидывались всяким, и с удовольствием фотографировались с местными дамами. Нигерийцы пили заметно меньше, но веселились наравне с викингами. У африканских парней и девчонок, как оказалось, иммунитет к волгоградской жаре. С волгоградскими женщинами нигерийские мужчины фотографировались с еще большим удовольствием. И ни один из них не признался в использовании тиндера. Похоже, у викингов и суперорлов все настолько хорошо, что приложение для знакомства им в принципе не нужно. Ну или они просто приехали в Тулу со своим самоваром.

Зато мексиканцы выдали все секреты. Да, опять мексиканцы. Они. Везде. Но если бы их не было, ЧМ-2018 был бы на несколько песен скучнее.

Сочная толпа плавно переместилась к стадиону за два часа до матча. Обнимались, фотографировались, рисовали флаги на лицах. Про неудачников из Аргентины вспомнил только один пьяненький парень в футболке Месси. Он со слезами в глазах упрашивал здоровенного парня из Нигерии победить ради Лео. Нигериец обещал попробовать постараться исполнить.

Мошка не главная проблема Волгограда на ЧМ. 35 градусов в тени и бесконечные ступеньки в главных туристических местах – Мамаевом Кургане и музее Сталинградской битвы – выматывают в разы быстрее надоедливых мелких насекомых. Они, кстати, не особо беспокоили: солнце утомило даже их. А может, они просто наелись англичанами, тунисцами, исландцами и нигерийцами.

Ближайшая к вокзалу достопримечательность – планетарий. Он всего в десяти минутах мешком. На полуденный сеанс заглянула парочка исландцев. Вряд ли они поняли русскоязычного экскурсовода, но звездным небом, красивыми картинками и, главное, кондиционером, насладились.

Проводить матч 22 июня в городе, пережившем самую кровопролитную битву в истории человечества, – решение сомнительное. О Дне памяти и скорби не напоминало ничего: флагов с черными лентами нет, музеи и мемориалы работали в обычном режиме. Исландцы и нигерийцы с интересом рассматривали взмокший караул возле Вечного огня.

Праздник совсем рядом, достаточно перейти проспект Ленина. Русские просят северян поделать на камеру «Ху, ху, ху!», с южанами просто фоткались. «Жарко тут у вас», – сказал одинокий исландский болельщик, непонятно как оказавшийся на нейтральной трибуне вдали от собратьев. Оказывается, он опоздал с билетами на фанатский сектор и купил отдельный квиток. «Когда я улетал в Россию, в Рейкьявике было шесть градусов. Летом температура не превышает двадцатку. Наверное, парням непривычно играть в такую погоду», – комментировал он вялую игру команды. После промаха Гилфи Сигурдссона с пенальти на него было больно смотреть. Как и на остальных викингов: игроки даже не подошли к трибуне для знаменитого ритуала.

Зато у нигерийцев было очень весело. Они плясали и до перерыва, а после дубля Мусы начали призывать языческих богов. «Муса! Муса! Муса!» еще долго звучало возле стадиона после матча. К ним присоединились болельщики ЦСКА, а фаны «Ротора» пытались их перекричать. Впереди у Волгограда еще два матча.

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