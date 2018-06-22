Алексей Миранчук: «Девушки – такие лисицы и актрисы. Вроде смешно, а вроде и плакать хочется»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал об отношении к современным девушкам.

«Если взять других ребят в моем возрасте, то многие женятся и имеют детей. Я не готов на такие серьезные замашки. Мне кажется, что это помешает в футбольном плане.

Кажется, что так много девушек рядом. Они, оказывается, все такие актрисы, лисицы. Будут показывать, что ты самый лучший. Будут носить тебя на руках, говорить, что ничего от меня не надо. На самом деле все с точностью, да наоборот. Вроде смешно, а вроде и плакать хочется», – сказал Алексей в фильме «Быть в игре» на канале «Россия 1».

На ЧМ-2018 Миранчук провел оба стартовых матча в запасе.

В чемпионате России-20118 он провел все 30 игр, в которых забил 7 мячей и сделал 4 ассиста.

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