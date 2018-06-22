Нигерия прихлопнула Исландию в матче группового этапа ЧМ благодаря дублю Ахмеда Мусы

Сборная Нигерии переиграла Исландию в матче чемпионата мира – 2:0.

В первом тайме команды играли вяло и почти не создавали моменты. Нигерия вообще не нанесла ни одного удара в створ.

Вторая половина принесла успех команде из Африки: Ахмед Муса принял в штрафной мяч после передачи Виктора Мозеса и отправил его под перекладину.

На 75-й минуте Муса удвоил преимущество Нигерии: нападающий убежал от опекуна, переиграл голкипера и забил в пустые ворота.

Исландия имела возможность сократить отставание, но на 82-й минуте Гильфи Сигурдссон не забил пенальти, назначенный с помощью VAR: он пробил над перекладиной.

Нигерия набрала 3 очка и поднялась на второе место в квартете D, Исландия с одним баллом идет третьей.

В заключительном матче группового этапа Нигерия сыграет с Аргентиной, Исландия – с Хорватией.

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