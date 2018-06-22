Аргентинские болельщики плевались в фотографов после разгромного поражения от Хорватии

После поражения сборной Аргентины в матче с Хорватией (0:3) южноамериканские болельщики не скрывали разочарования игрой и сорвали злость на репортерах.

Некоторые фанаты плевались в фотографов, которые, несмотря на их нежелание, снимали аргентинцев после матча, рассказал фотограф Василий Пономарев.

Аргентина перед последним туром занимает последнее место в группе, но сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Для выхода аргентинцам нужно в последнем матче обязательно обыграть Нигерию и рассчитывать, что Исландия потеряет очки в матче с Хорватией или выиграет с меньшей, чем альбиселесте, разницей мячей.

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