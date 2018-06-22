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Швейцария вырвала победу у Сербии в добавленное время

Швейцария вырвала победу у Сербии
Владислав Прусов

50 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Очень яркий матч.

Сербия и Швейцария завершали очередной день ЧМ огненным матчем в Калининграде, который закончился победой Швейцарии – 2:1.

В первом тайме любая подача на Митровича становилась опасным моментом, и в самом начале Александр реализовал один из навесов, положив мяч в дальнюю девятку. Сербы продолжили давить до свистка на перерыв, но Швейцария выстоила и ушла в раздевалку с отставанием в один мяч.

На второй тайм команда с белым крестом на флаге вышла разгоряченной, и Джака показал пушку, выстрелив из-за пределов штрафной – 1:1. Сборные обменивались ядреными атаками, но мяч не заходил в сетку вплоть до добавленного времени: Джердан Шачири выбежал один на один и принес швейцарцам волевую победу – 2:1.

  • В другом матче Бразилия выиграла у Коста-Рики – 2:0.
  • Швейцария занимает второе место в группе E с четырьмя баллами, Сербия – на третьем с тремя.
  • Сербия сыграет с Бразилией 27-го июня в 21:00, Швейцария в то же время поборется с Коста-Рикой.

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