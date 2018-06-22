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«Не все знают, через что я прошел». Неймар объяснил, почему заплакал после матча с Коста-Рикой
Расчувствовался.
Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, почему заплакал после матча со сборной Коста-Рики.
«Не все знают, через что я прошел, чтобы оказаться здесь. Мои слезы от радости, преодоления и воли к победе. В жизни мне никогда не было просто, не будет и теперь! Мечта остается, не мечта, а цель», – написал форвард в инстаграме.
- Неймар забил мяч на 7-й добавленной минуте, установив окончательный счет встречи – 2:0. Включился в гонку бомбардиров?
- Благодаря победе сборная Бразилии вышла в лидеры группы E.
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