Иранка на матче ЧМ, увидев которую, ты захочешь навсегда запретить хиджабы
Безумно красива.
Несколько дней назад власти Ирана впервые за 40 лет разрешили иранским женщинам смотреть матч на стадионах. В России же иранки спокойно находятся на трибунах во время ЧМ-2018 без хиджабов.
В сети появилось фото великолепной иранской девушки, которая посетила одну из игр турнира. Примечательно, что на паспорт болельщика она сфотографировалась с практически полностью покрытой головой.
- Сборная Ирана имеет 3 очка после двух матчей ЧМ и продолжает борьбу за выход в плей-офф.
- Чтобы выйти из группы, иранцам нужно обыграть в третьем туре сборную Португалии.
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