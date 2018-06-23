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Иранка на матче ЧМ, увидев которую, ты захочешь навсегда запретить хиджабы

Иранка на матче ЧМ, увидев которую, ты захочешь навсегда запретить хиджабы
Eurosport

Вчера в 00:34Обновлено 57 мин. назад

Безумно красива.

Несколько дней назад власти Ирана впервые за 40 лет разрешили иранским женщинам смотреть матч на стадионах. В России же иранки спокойно находятся на трибунах во время ЧМ-2018 без хиджабов.

В сети появилось фото великолепной иранской девушки, которая посетила одну из игр турнира. Примечательно, что на паспорт болельщика она сфотографировалась с практически полностью покрытой головой.

  • Сборная Ирана имеет 3 очка после двух матчей ЧМ и продолжает борьбу за выход в плей-офф.
  • Чтобы выйти из группы, иранцам нужно обыграть в третьем туре сборную Португалии.

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