Фан Швейцарии кинул с трибуны большой круг сыра после гола Джердана Шачири в ворота Сербии
Высшее признание.
Сборная Швейцарии обыграла Сербию со счетом 2:1 благодаря голу на 90-й минуте, чем привела в восторг болельщиков «крестоносцев».
Один из них во время празднования победного гола кинул с трибуны в сторону поля большой круг сыра. Докинуть до газона продукт, правда, не получилось.
- Швейцария занимает второе место в группе E, уступая Бразилии по разнице мячей.
- В последнем туре Шачири и компания сыграют с Коста-Рикой. Сербия – с Бразилией.
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