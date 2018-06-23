Фан Швейцарии кинул с трибуны большой круг сыра после гола Джердана Шачири в ворота Сербии

Сборная Швейцарии обыграла Сербию со счетом 2:1 благодаря голу на 90-й минуте, чем привела в восторг болельщиков «крестоносцев».

Один из них во время празднования победного гола кинул с трибуны в сторону поля большой круг сыра. Докинуть до газона продукт, правда, не получилось.

Швейцария занимает второе место в группе E, уступая Бразилии по разнице мячей.

В последнем туре Шачири и компания сыграют с Коста-Рикой. Сербия – с Бразилией.

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