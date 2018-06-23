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Форвард «Ливерпуля» и Египта Мохамед Салах стал почетным гражданином Чечни
Мо не уедет из России без титула.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина республики.
«Мохаммед Салах – почетный гражданин Чеченской республики! Именно так! Этой ночью я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и «Ливерпуля» высокого звания», – написал Кадыров в телеграме.
Сборная Египта была приглашена на торжественный ужин, на котором Салаху вручили значок и копию указа Кадырова.
- Египет проиграл Уругваю (0:1) и России (1:3), лишившись шансов на выход плей-офф ЧМ-2018 .
- Салах пропустил стартовый матч, а в игре с Россией реализовал 11-метровый.
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