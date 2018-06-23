Фан-зона на Воробьевых горах не выдерживает наплыва фанатов – власти попросили ее не переполнять

Власти Москвы обеспокоены посещаемостью фан-зоны на Воробьевых горах.

«Несмотря на то, что улицы центра Москвы и фан-зоны в настоящее время работают с перегрузкой, еле вмещая гостей города и москвичей, которые с удовольствием принимают участие в праздниках, система безопасности столицы работает без нареканий и за прошедшие дни чемпионата не было зафиксировано значительных происшествий.

Однако, прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьевых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тысяч участников, испытывает значительную перегрузку.

Здесь регулярно собирается огромное количество футбольных болельщиков. В случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для здоровья. Не подвергайте себя опасности!» – приводит «Интерфакс» обращение министра правительства Москвы, руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

Он добавил, что дополнительные экраны для трансляции матче установлены в большинстве гостиниц, кафе и ресторанов Москвы

ЧМ-2018 пройдет до 15 июля.

25 июня Россия сразится с Уругваем за первое место в группе А.

Подписывайся на наш канал в телеграме