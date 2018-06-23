Йоахим Лёв очень похож на Зидана. Это плохо и хорошо для Германии

Зинедин Зидан выиграл три Лиги чемпионов (уникально само по себе), ушел на своих условиях (редко для любого тренера «Реала») и навсегда ворвался в историю (невероятно для начинающего коуча). Его единственный недостаток – зашкаливающее доверие звездам и уязвимая схема, от которой он отказывался, только проигрывая в счете.

Проблему Зизу метко описал тренер «Бетиса» Кике Сетьен. После весеннего матча коуч сказал: «Если честно, я предпочел бы, чтобы Зидан использовал BBC вместо Асенсио и Васкеса. Так у нас было бы меньше проблем. Эти ребята защищаются гораздо лучше».

Посыл Сетьена легко расшифровать: с Бензема, Бэйлом и Роналду «Мадрид» проваливается на флангах, потому что звезды не дорабатывают. Альтернативный состав из Бензема, Роналду и Иско тоже срабатывал через раз: чтобы разместить троицу, Зидан переходил на схему 4-4-2 с ромбом в центре поля. Ее слабое место – по умолчанию края.

В Лиге чемпионов недостаток «Реала проявлялся чаще всего. Против «ПСЖ» в первой игре у команды не было контроля 65 минут (Париж бомбил правый фланг через Алвеса), против «Ювентуса» в ответке команда не справлялась с атаками на Марсело. Бразильца реально разрывали в этих матчах, ему слабо помогал Кроос (ближайший к левому флангу игрок «Мадрида»).

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В обоих случаях Зидан реагировал одинаково: выпускал по ходу матча Асенсио с Васкесом и перестраивал схему на 4-4-2 в линию. Испанцы помогали с обороной флангов, вдобавок вносили шикарный вклад в атаку – то есть, с их выходом команда не потеряла, а только приобрела. Против «ПСЖ» Асенсио сделал ассист, против «Ювентуса» именно Васкес заработал решающий пенальти – парни реально зарешали.

Парадоксально, но у Лёва возникает похожая проблема c Германией. На старте каждого из трех последних турниров Йоги делал ставку на центральных полузащитников и игнорировал фланги. На старте каждого турнира этот фетиш приводил к слабой игре.

На чемпионате мира-2014 немцы начинали с четверкой центральных защитников: справа выходил Боатенг, слева – Хёведес. Естественно, что оба плохо подключались в атаку, в случае с Хёведесом отсутствие навыков наслаивалось на слабую левую ногу.

Окончательно усугубляли характеристики Гётце и Озила – номинальные вингеры тоже не создавали ширину, вместо этого смещались в центр. Настоящее преображение немцев случилось только после обратного перевода Лама на фланг: капитан начинал турнир в опорной зоне, где отбегал дебютный сезон Гвардиолы в «Баварии». На Евро-2016 возвращение Германии состоялось после аналогичного приема: справа появился Киммих, команда начала использовать не только зону между линиями, но и его край.

У провального матча с Мексикой на этом ЧМ есть похожее объяснение. Справа высыпал Киммих, его конкретно нагружали (51% атак через правый фланг), но слева у команды вообще не было варианта. Во-первых, там играл вингер, который смещается в центр (Дракслер); во-вторых, там же вышел фулбек, у которого подключения вперед – далеко не самая сильная сторона (Платтенхардт).

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Слева – среднее расположение игроков Германии против Мексики, справа – направление атак. Платтенхардт (2-й) оставался рядом со своей половиной, Дракслер (7-й) слишком часто уходил в центр Такой размен привел к ужасному раскладу. Германия оказалась слишком предсказуемой, играла крайне узко, Мексика получила удобный сценарий и использовала его. Тот самый случай, когда Лёву не помешал бы Сане: юноша играет в старомодном стиле и огибает край.

Моменты, которые Мексика создала после контратак, тоже вытекают из отсутствия ширины. Команда Осорио оправданно защищалась по узкой схеме (двумя линиями по четыре человека), после чего разбивала контрпрессинг немцев за счет большого количества игроков по центру и выводила нападающих на пространство. Если бы у Германии была опция слева, мексиканцам было бы тяжелее проворачивать этот трюк – силы пришлось бы перенаправлять на все участки поля.

На предыдущих мэйджорах Лёв исправлял минус по ходу турнира, против Мексики сделал это даже по ходу матча (запоздалый, но все-таки выход Брандта) – прямо как Зидан. Оба тренера вовремя подмечают недостатки и меткими решениями направляют команды к оптимальному варианту игры. В этом они тоже очень похожи. И это для Германии хорошо.

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