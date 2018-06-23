Аргентинцы отпраздновали победу Нигерии в баре вместе с африканцами, и в разы мощнее их

Нигерия победила Исландию в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 благодаря дублю Ахмеда Мусы – 2:0.

После матча едва ли не больше «орлов» радовались болельщики Аргентины, чьи шансы на 1/8 финала резко повысились. Опубликованная Copа90 сцена совместной радости аргентинцев и нигерийцев в этот вечер наблюдалась во многих барах России.

26 июня друзья станут врагами. Нигерия сыграет с Аргентиной в Санкт-Петербурге. Африканскую команду устроит ничья.

В параллельной игре сойдутся Исландия и Хорватия (Ростов-на-Дону).

Перед последним туром Хорватия гарантировала себе выход в плей-офф (6 очков). У Нигерии 3 очка, у Аргентины и Исландии – по 1.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube