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«VAR работает только для избранных, нам не дали 2 пенальти». Сербы в шоке от судейства на ЧМ

«VAR работает только для избранных, нам не дали 2 пенальти». Сербы в шоке от судейства на ЧМ
Р-Спорт

24 мин. назад

Некоторые судьи не хотят смотреть повторы.

Вице-президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Саво Милошевич в ярости от судейства в матче со Швейцарией (1:2). Во втором тайме арбитр Феликс Брых не посмотрел повтор после нарушения на Александаре Митровиче в штрафной швейцарцев.

«Я не понимаю, зачем нам нужен VAR, если он не работает. Сегодня весь мир видел ошибку судьи. Я думал, что VAR нам нужна, чтобы исправлять ошибки арбитров.

Значит, нам теперь нужны люди, чтобы исправлять ошибки тех, кто сидит перед монитором? А потом у нас появится 100 специальных арбитров, которые все равно не увидят то, что увидел весь мир.

Видимо, VAR работает избранно, только для избранных команд. Два раза Сербии не дали пенальти на этом чемпионате мира – два матча и две ошибки. Как такое может быть?

Зачем вводили эту систему, если ошибки продолжаются? Не просто ошибки, а ключевые решения, которые напрямую влияют на игру», – сказал Милошевич после матча.

  • После трех туров Сербия с 3 очками идет третьей в группе Е. Впереди Бразилия и Швейцария (по 4 балла).
  • 27 июня Сербия сыграет с Бразилией на «Открытие Арене».

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