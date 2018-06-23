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Болельщик из США подарил русскому инвалидное кресло за 10 тысяч долларов

Болельщик из США подарил русскому инвалидное кресло за 10 тысяч долларов
Eurosport

1 час назад

Победитель чемпионата мира по добрым делам.

Американский болельщик с ограниченными возможностями Эйбл Вера сделал потрясающий подарок русскому фанату.

«Мы были в фан-зоне, и я увидел молодого человека и его кресло. Сломанные детали, колесо без шины. Оно было ужасным.

В США, когда мы получаем новое кресло, старое оставляем у себя. Зачем мне держать дома три-четыре кресла, когда я знаю, что кому-то в Москве оно нужнее?

Мы встретились с этим парнем. Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на кресло – как ребенок. Вспоминаю – и сразу мурашки.

То, как он отреагировал на то, что какой-то случайный человек подошел и сказал: «Эй, это кресло за 10 тысяч долларов – тебе», – сказал Вера телеканалу «Дождь».

  • Эйбл Вера – создатель фонда What Pushes You, который помогает инвалидам. Он потерял возможность ходить в 27 лет после аварии.
  • Среди иностранных болельщиков наибольшее количество билетов выкупили американцы (88,8 тысячи), хотя США не попали на ЧМ-2018.

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