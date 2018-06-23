2 аргентинских фаната, перепутавших Нижний Новгород с Великим, год копили на поездку в Россию

Аргентинцы Эктор Альберсен и Эрнан Маззони год копили деньги, чтобы приехать на чемпионат мира. Билеты до России обошлись им в 2,1 тысячи евро.

Болельщики летели из Буэнос-Айреса в Мадрид, оттуда в Москву, затем заглянули в Тверь и потом планировали попасть в Нижний Новгород, где Аргентина играла с Хорватией, но совершили грандиозную ошибку.

«Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда», – сказал ТАСС Альберсен.

Мужчины не нашли другого варианта, кроме как остаться в Великом Новгороде и болеть за сборную по телевизору в съемной квартире, а во втором тайме фанаты переместились в местный паб.

«Было трудно, больно осознавать, что я сейчас не на стадионе, не могу кричать, поддерживать команду. Это то же самое, если бы я смотрел матч дома в Аргентине.

Это как анекдот, останется на память, чтобы рассказывать детям и внукам», – рассказал Альберсен.

Матч против Хорватии в Нижнем Новгороде обернулся для Аргентины катастрофой – 0:3.

26 июня Аргентина сыграет с Нигерией в Санкт-Петербурге, до которого из Великого Новгорода рукой подать.

Ранее болельщики из Швейцарии и Испании по ошибке забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону.

Два Новгорода путали даже в официальных буклетах.

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