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Власти Аргентины попросили Россию депортировать хулиганов, избивших хорватского болельщика

Власти Аргентины попросили Россию депортировать хулиганов, избивших хорватского болельщика
Eurosport

18 мин. назад

Доигрались.

Правительство Аргентины идентифицировало часть хулиганов, участвовавших в драке в конце матча с Хорватией.

На последних минутах игры несколько аргентинцев набросились на хорвата в подтрибунном помещении. Аргентинская сторона попросила Россию депортировать нападавших на родину.

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан – это четыре установленных хулигана, которые на видео жестоко избили гражданина Хорватии. Мы просим власти России, чтобы их арестовали и депортировали.

У нас есть соглашение о поддержке аргентинцев и наказании тех, кто нарушает закон», – написала в твиттере министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

  • Аргентина крупно проиграла Хорватии со счетом 0:3.
  • В последнем туре аргентинцы сыграют в Санкт-Петербурге с Нигерией. «Альбиселесте» устроит только победа.

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