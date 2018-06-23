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Самодовольный сербский фанат спровоцировал швейцарцев на 2 гола жестом Робби Уильямса

Самодовольный сербский фанат спровоцировал швейцарцев на 2 гола жестом Уильямса
Eurosport

1 час назад

Ответ на албанского орла.

Матч группы Е Сербия – Швейцария выдался не самым дружеским. Одной из причин стало обилие в составе Швейцарии игроков албанского происхождения и бутсы Джердана Шачири с флагом Косово.

Одним из самых ярких кадров встречи стало фото сербского болельщика, показавшего соперникам жест Робби Уильямса. Последними смеялись швейцарцы.

Сербский фанат на матче ЧМ-2018 Сербия – Швейцария

Сербский фанат на матче ЧМ-2018 Сербия – ШвейцарияGetty Images

  • Швейцария вырвала победу со счетом 2:1 на 90-й минуте.
  • Оба мяча в составе победителей забили этнические албанцы Джердан Шачири и Гранит Джака. После голов они демонстрировали трибунам албанского орла.
  • Брат Гранита Таулант Джака выступает за сборную Албании.

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