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Самодовольный сербский фанат спровоцировал швейцарцев на 2 гола жестом Робби Уильямса
Ответ на албанского орла.
Матч группы Е Сербия – Швейцария выдался не самым дружеским. Одной из причин стало обилие в составе Швейцарии игроков албанского происхождения и бутсы Джердана Шачири с флагом Косово.
Одним из самых ярких кадров встречи стало фото сербского болельщика, показавшего соперникам жест Робби Уильямса. Последними смеялись швейцарцы.
Сербский фанат на матче ЧМ-2018 Сербия – ШвейцарияGetty Images
- Швейцария вырвала победу со счетом 2:1 на 90-й минуте.
- Оба мяча в составе победителей забили этнические албанцы Джердан Шачири и Гранит Джака. После голов они демонстрировали трибунам албанского орла.
- Брат Гранита Таулант Джака выступает за сборную Албании.
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