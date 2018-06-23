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Самолет с перуанскими болельщиками загорелся перед посадкой

Самолет с перуанскими болельщиками загорелся перед посадкой
Eurosport

55 мин. назад

Ужас.

Возгорание произошло на борту самолета, перевозившего 70 перуанских болельщиков из Екатеринбурга в Тюмень.

Как сообщили телеканалу TV Noricas 7.3 находившиеся на борту перуанцы, сначала раздался громкий хлопок, после чего в салоне появился дым. Экипаж самолета призвал пассажиров не паниковать, но не объяснил, что произошло конкретно.

Инцидент произошел перед посадкой самолета, поэтому никто не пострадал. Из Тюмени перуанцы продолжат путь в Сочи, где Перу сыграет с Австралией.

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