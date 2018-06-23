Орел и решка. Политика мешает футболу и чемпионату мира

Сборная Швейцарии по футболу – главный рассадник выходцев с Балкан в европейском футболе. По общему разнообразию наций в заявке на ЧМ-2018 она точно не уступит Германии и Франции, а потому неудивительно, что пока главный скандал мирового первенства случился с ее участием. Причиной ему, что неудивительно, стала политика.

Гранит Джака и Джердан Шачири и вовсе завалили по голу в ворота сербов, а вместе с ними вообще все политические горизонты. Парни показали «орла», в котором многие увидели отсылку к флагу Албании. И если Джака реально имеет отношение к этой европейской стране (его брат Таулант играет за сборную Албании), то Джердана обвинили в политической агитации. Это низко, глупо и подло. Кажется, Гнойный казнил вовсе не Оксимирона: «Рем Дигга пел за Донбасс, из-за него люди шли в траншеи, а из-за тебя только Ургант нарисовал себе *** [член] на шее».

Начало конфликту положила ФИФА. Прекрасно понимая, что соперником разношерстной Швейцарии будет Сербия с огненными фанатами, организация разрешила 26-летнему уроженцу Косово Джердану Шачири обуть провокационные бутсы. Да, проблема крылась в, возможно, самом футбольном атрибуте. На левой пятке у игрока «Сток Сити» красовался красный фон и белый крест, на правой – флаг непризнанного Косово. Знатоки истолковали это как референс косоварскому албанскому диссиденту и по совместительству отцу Джердана, которого сербское правительство отправило в тюрьму за агитацию независимости Косово.

Международная федерация не сделала ничего, чтобы предотвратить конфликт на главном событии года, и это позор. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шубартович еще до стартового свистка просил ФИФА запретить Шачири обувать такие бутсы, но в организации не заметили политического подтекста.

Джердан подвергся мощнейшей обструкции сербской части трибун, но это привычное явление. Он явно мечтал зарешать главный матч в жизни и выдать что-то дерзкое. Технарь крутился изо всех сил, бил из любых позиций и заслуженно стал игроком матча, но мир все равно будет говорить о другом.

В 2014-м политические противоречия и летающий дрон сорвали матч, удивительным образом связанный со вчерашним. 33-летний албанский крановщик Исмаил Морина запустил на поле флаг Албании, его сорвал защитник сербов Стефан Митрович, а потом были столкновения ультрас, сигнальные ракеты и град камней в сторону албанских футболистов. Играл в том матче и футболист с фамилией Джака. Глобальных политических конфликтов избежали, но резонанс получился страшный.

Конфликт вышел новый уровень через 4,5 года на 52-й минуте матча Швейцария – Сербия. Еще один Джака пробил вратаря сербов пушечным ударом, а потом сложил руки на груди в форме орла, символизирующего птицу с флага Албании – союзника Косово в борьбе за независимость. На трибунах стало совсем горячо.

Драматизма ситуации добавил решающий момент матча. К тому времени сербы уже мысленно согласились на ничью, но дерзкий прорыв разрывного Шачири и издевательское завершение между ног Стойковичу подорвали пространство далеко за пределами России.

Политика – пожалуй, худшая язва, которая могла поразить чемпионат мира по футболу в России. Шачири неуклюже оправдался и сказал, что его жест лишь эмоции, но это чушь. Его слезливую историю (про сложное детство и побег с семьей в Швейцарию) нужно понять по-человечески, а потом отправить ее на все четыре стороны, потому что ЧМ – худшее время, чтобы обнажать черноту современного мироустройства. Сербские болельщики после матча поняли это и не осыпали мерзостями Шачири, который поднял два больших пальца в их адрес. Месяц с середины июня по середину июля должен стать праздником, и ничто не должно этому помешать.

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