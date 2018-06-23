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Сеск Фабрегас: «Роналду играет здорово, но он забил либо со стандартов, либо после чужих ошибок»
Сеск не впечатлен.
Чемпион мира-2010 Сеск Фабрегас в колонке для ВВС призвал не перехваливать Криштиану Роналду за четыре гола в двух стартовых матчах ЧМ-2018.
«Криштиану играет непривычную роль в сборной – он по большей части стоит перед воротами и не бегает по всему полю.
Да, он играет здорово. Но если посмотреть трезво на проделанную им работу, то он реализовал пенальти, забил со штрафного, после подачи углового, а еще один удар должен был брать Давид де Хеа.
Нельзя сказать, что Криштиану и Португалия исполнили превосходные комбинации или тики-таку, и забили отличные мячи.
Безусловно, нужно отдать Роналду должное, но его голы пришли со стандартов, с пенальти или после ошибок», – написал Фабрегас.
- Роналду возглавляет таблицу бомбардиров ЧМ-2018.
- 25 июня Португалия встретится с Ираном.