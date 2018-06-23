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«Я вернул мяч сопернику в знак фэйр-плей, а Неймар наорал на меня». Капитан Бразилии Силва обиделся

«Я вернул мяч сопернику в знак фэйр-плей, а Неймар наорал на меня». Капитан Бразилии Силва обиделся
Eurosport

1 час назад

Нельзя же так.

Тьяго Силва огорчен поведением Неймара в концовке матча с Коста-Рикой. На 83-й минуте капитан Бразилии вернул мяч костариканцам в знак фэйр-плей, а Неймару это пришлось не по душе.

«Я считаю Неймара младшим братом и всегда готов помочь ему, дать совет. Но сегодня он расстроил меня.

Когда я вернул мяч, Неймар на меня наорал. Я считаю, что поступил правильно, потому что это помогло нам сохранить время. Я вернул мяч, потому что это все равно не принесло бы нам победы.

Я спокоен, но жест Неймара очень расстроил», – сказал Силва Globo Esporte.

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