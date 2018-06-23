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Победа Швейцарии над Сербией вызвала массовые гуляния в Албании, каких не было даже в Цюрихе

Победа Швейцарии над Сербией вызвала массовые гуляния в Албании, каких не было даже в Цюрихе
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 56 мин. назад

Албания не участвует на ЧМ-2018, но народ доволен.

В твиттер выложили видео с толпой фанатов, парализовавших движение на проезжей части и бурно отпраздновавших победу Швейцарии над Сербией на ЧМ-2018.

Логично было бы предположить, что это Женева или Цюрих (здесь победу восприняли относительно спокойно). Логично, но ошибочно. Столь бурную радость поражение сербов вызвало в Албании.

  • Швейцария победила со счетом 2:1. Оба гола у победителей забили этнические албанцы – Джердан Шачири и Гранит Джака.
  • После забитых мячей Шачири и Джака жестами продемонстрировали албанского орла, а Джердан еще и надел бутсы с эмблемой Косово.

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