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В России уже 27 матчей нет нулевых ничьих – это рекорд

В России уже 27 матчей нет нулевых ничьих – это рекорд
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Бельгийцы и тунисцы поддержали тенденцию.

На чемпионате мира в России слишком много матчей закончились со счетом 1:0, но зато самый скучный результат не был зафиксирован еще ни разу.

На шестой минуте 27-го матча Бельгия – Тунис Эден Азар открыл счет с пенальти, установив рекорд ЧМ-2018 рекорд: 27 матчей подряд без нулевых ничьих.

До этого рекорд принадлежал самому результативному в истории ЧМ-1954 в Швейцарии. 64 года назад за весь турнир не было ни одной нулевой ничьей, но весь турнир состоял всего из 26 матчей.

Уже на ЧМ-1958 Бразилия и Англия впервые сгоняли матч без голов, и с тех пор ни одно первенство мира не обошлось без таких результатов.

  • Групповой этап завершится 28 июня.
  • ЧМ-2018 продлится до 15 июля.

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