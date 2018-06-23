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Depor: Джеферсон Фарфан получил травму головы на тренировке, потерял сознание и был госпитализирован
Здоровья.
Нападающий Джефферсон Фарфан получил тяжелую травму на тренировке сборной Перу 23 июня.
Во время занятий в Химках Фарфан столкнулся головой с Джереми Агирре. Легионер «Локомотива» потерял сознание и был доставлен в больницу.
По информации Depor, Фарфан избежал тяжелой травмы, но ближайшее время проведет под наблюдением врачей. Его участие в матче с Австралией остается под вопросом.
- Перу проиграла два стартовых матча и лишилась шансов на плей-офф.
- Перу завершит ЧМ-2018 матчем с Австралией на сочинском «Фиште».
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