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Depor: Джеферсон Фарфан получил травму головы на тренировке, потерял сознание и был госпитализирован

Depor: Фарфан получил травму головы на тренировке, потерял сознание и был госпитализирован
Eurosport

1 час назад

Здоровья.

Нападающий Джефферсон Фарфан получил тяжелую травму на тренировке сборной Перу 23 июня.

Во время занятий в Химках Фарфан столкнулся головой с Джереми Агирре. Легионер «Локомотива» потерял сознание и был доставлен в больницу.

По информации Depor, Фарфан избежал тяжелой травмы, но ближайшее время проведет под наблюдением врачей. Его участие в матче с Австралией остается под вопросом.

  • Перу проиграла два стартовых матча и лишилась шансов на плей-офф.
  • Перу завершит ЧМ-2018 матчем с Австралией на сочинском «Фиште».

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