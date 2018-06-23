Depor: Джеферсон Фарфан получил травму головы на тренировке, потерял сознание и был госпитализирован

Нападающий Джефферсон Фарфан получил тяжелую травму на тренировке сборной Перу 23 июня.

Во время занятий в Химках Фарфан столкнулся головой с Джереми Агирре. Легионер «Локомотива» потерял сознание и был доставлен в больницу.

По информации Depor, Фарфан избежал тяжелой травмы, но ближайшее время проведет под наблюдением врачей. Его участие в матче с Австралией остается под вопросом.

Перу проиграла два стартовых матча и лишилась шансов на плей-офф.

Перу завершит ЧМ-2018 матчем с Австралией на сочинском «Фиште».

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