Раджа Наингголан доехал до Москвы и море шведов в Нижнем. 10-й день ЧМ своими глазами

Локация: поезд Санкт-Петербург – Москва

Путешествия по городам ЧМ за неделю убедили меня, что твоими соседями по купе могут оказаться гости с каждого уголка планеты. Я был готов к бельгийцам и тунисцам, направляющимися на матч своих команд, к мексиканцам, заполонившим буквально всю Россию, к колумбийцам, которые, кажется, абсолютно везде (возможно, даже в Челябинске).

Я подготовился ко всему, но парень азиатской внешности все-таки удивил: «Я родился на Филиппинах, но живу в Австралии». Он поехал в Россию с другом, который ворвался в купе через несколько минут. Парни отпросились с работы на недельку и рванули в Россию ради футбола. Точнее, соккера.

«У нас вроде четыре разновидности футбола. Соккер, австралийский футбол и несколько видов регби. Но европейский вариант, конечно, круче», – признался азиатский Альберт.

Правда, любимой футбольной команды у него нет – он топит только за сборную Австралии. Причины очень простые: во-первых, семичасовая разница во времени с Европой, во-вторых, местные телеканалы требуют очень много денег за Лигу чемпионов и топ-5 чемпионатов.

Майл Единак, сборная АвстралииGetty Images

Австралийцы очень хотели увидеть несколько городов в России, но зацепили только Москву, Санкт-Петербург и Казань, где Австралия уступила Франции. Матч Бразилия – Коста-Рика стал для них последним в России – пора в Канберру.

«У вас очень классно и дешево. Кроме отелей – они очень дорогие. Мы отлично провели время и обязательно еще вернемся в Россию. Говорят, что Санкт-Петербург прекрасный город, но у нас было не так много времени, чтобы посмотреть его», – мечтали мужчины.

После вопроса о русской кухне парни засмеялись и сразу же бросили: «Конечно, попробовали борщ. А еще эту штуки… Маленькие такие, с мячом внутри… Пельмени? Да-да, их! Вкусно и необычно», – ответили «соккерус» и сразу же спросили, какие еще русские блюда они обязаны попробовать.

После нескольких комплиментов России (транспорту и организации) парни перевели тему на футбол. Сначала они были уверены в победе Германии или Бразилии, но игра фаворитов их не впечатлила: «Сейчас даже не знаю. На таких турнирах сложно что-то предсказать. Роналду? Вряд ли, он там один в команде».

Фанатка сборной АвстралииGetty Images

Я намеренно избегал вопросов про сборную России, но соседи сами вспомнили про команду Черчесова.

«А почему бы России не выиграть чемпионат? Они провели два очень сильных матча, сейчас у них лучшая разница мячей на турнире. Это впечатляет. В футболе может быть все, что угодно, так что почему бы нет?» – рассуждал австралиец, посмеявшийся, что его команда на турнире забивает только с пенальти.

Когда беседа медленно затихала, парни уставились в окно и между собой восхитились белыми ночами. В вагоне действительно было светло, но я убедил их, что на севере с этим все еще серьезнее. После этого они сделали пару фотографии ночного (на самом деле нет) Петербурга и пробормотали: «Нет, мы точно сюда еще вернемся».

Локация: Москва

Москва – такой здоровый город, что здесь не чувствуется чемпионат мира, если это только не какая-то близость к стадиону. Наверняка на матче России с Саудовской Аравией в столице был кошмар, но на Площади трех вокзалов о футбольном Кубке говорили только иностранцы, даже не выходящие пассажиры.

Нет, в городе полно атрибутики, флагов и болельщиков, но в мегаполисе такого уровня футбол выглядит чем-то не таким значительным, чем он становится в провинциальных городах. Даже в Петербурге этого не ощущаешь – в Москве за три часа до матча Бельгии с Тунисом игра остается лишь игрой, не межгалактическим праздником.

Его приближение видно уже на станции метро «Спартак» – на первой от поезда лестнице к свету тунисские фанаты кричат что-то про величие их нации. Присмотритесь и заметите шпионов в египетских флагах и с футболками Мо Салаха. Арабов очень много, по дороге от поезда нет ни одного европейца (кроме русских).

Но на поверхности бельгийцев толпы и тонны, моря и океаны. Они бродят вокруг бывшей «Открытие-Арены» под палящим солнцем (хотя еще утром прогноз обещал дожди) и ничего не опасаются. Фанаты «красных дьяволов» разукрашены в цвета флага и охотно фотографируются с местными. Редактор Eurosport.ru Артем Буторин подошел к бельгийцам и попросил фото. Один из них люто проникся бородой репортера, удивился, что он из России, и несколько раз прохрипел «World Cup» с псевдорусским акцентом, чеканя каждый слог. Намек на викингов?

Главное удивление – у Бельгии столько топов, что фанаты скупают все майки, а не только звезд. Можно выбрать, кто тебе нравится больше: Азар, Де Брёйне, семья Мертенсов каждый размером с Дриса в натуральную величину (от силы полтора вершка), девушка с фамилией Лукаку на спине (интересно, она кричит со всеми легендарные заряды про Ромелу?). Круче всего футболки Мёнье и Бойяты – представьте реплики формы сборной России с именами Семенова или Набиуллина. Не получается. А у Бельгии превращают в повод для гордости даже перцев из ротации «ПСЖ».

Перед трибуной какие-то герои устроили самый крутой флешмоб дня – вырезали картонные маски с лицом Раджи Наингголана и гордо позировали прохожим. Они раскинули позади себя флаг клуба второй бельгийской лиги «Беверена», чтобы выглядело все максимально антихайпово. Но зачем они тогда приехали за сборной, набитой селебрити?

Стадион «Спартака» путает в распределении фанов еще сильнее – красные кресла, красные футболки бельгийцев, красные флаги Туниса. Внутри чаши врубили ту самую песню про Уилла Григга Freed from Desire, и европейцы кричали и вопили громче других – окей, наверное, их больше. После стартового свистка они оглушительно зашумели, после пенальти Азара – чуть посдержаннее, после гола Лукаку (какой же он здоровый!) и паса Мертенса (ультракоротыш!) запустили «Ла-ла Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла Ла-ла» из Freed from Desire.

Но от гола единственного парня из бельгийской лиги – естественно, он играл за Тунис – грохнуло полстадиона. Флаги с красными звездой и полумесяцем взвились во всех секторах, и стало ясно, что за фейерверком «дьяволов» никто не заметил не только арабскую сборную, но и их фанатов. С сокращением разницы к перепасовке бельгийцев добавились свист африканских болел и еще пара хлестких ударов Туниса.

В перерыве камеры выхватили малышку, проспавшую, похоже, всю первую половину. Гол Лукаку на 45-й минуте не выпроводил людей с трибун, но интриги матчу почти не оставил. Ко второму мячу Азара и четвертому для Бельгии болельщики еще не подошли из очередей, но те, кто оставались, полалалакали от души. Главный бельгийский сектор, высадившийся за воротами Бен Мустафы, заряжал изо всех сил, вышедший на замену Батшуайи трижды не забил в пустые и полупустые ворота и все же занес с четвертой попытки, а Лукаку догнал Роналду по голам на ЧМ-2018 и обострил борьбу за «Золотую бутсу».

Даже Англия в Калининграде не докажет, на что способны парни Роберто Мартинеса. На этом чемпионате Бельгию ждут Германия и Бразилия в 1/4. Это же не Тунису отгружать пятерочку.

Локация: Нижний Новгород

Желто-сине-красное марево из шведов, аргентинцев и хорватов заставило Нижний шуметь так, как во времена польской интервенции в XVII веке.

Норды сперва робко жались возле Московского вокзала и выделялись только пронзительно-желтой символикой. Но это продолжалось недолго – уже после победы со счетом 1:0 бородачи с семьями радовались, будто взяли кубок ЧМ, кидали в воздух надувную пасту, а также аутентично расположились на заплеванных ступеньках «Магнита» недалеко от стадиона. Они горланили песни вместе с корейцами, русскими и откуда-то взявшимися мексиканцами, а местные бабули протискивались с полными авоськами сквозь плотные канареечные ряды, уже ничему не удивляясь.

Было ощущение, что аргентинцы снарядили в Россию всех имевшихся в стране корреспондентов – на каждой центральной улице смуглые репортеры записывали бесконечные стендапы с громкими соотечественниками. «Селесао» гремели настолько, что даже после победы сборной России над Египтом складывалось ощущение, что к успеху Черчесова приложил руку Месси – перетяжки с его лицом и патриотические кричалки на испанском встречали нижегородцев везде.

Но будет неправильным не упомянуть про местных – нигде так слаженно и трогательно не звучал запев «Нижний Новгород», когда забивал Черышев. К сожалению, все равно для стай хорватов и поклонников Аргентины основной точкой дислокации стал кусок Большой Покровской – пешеходной улицы, облепленной барами и хостелами. Неизвестно, была ли какая-то негласная договоренность между туристами, но клетчато-красные и синие перетяжки поровну оккупировали соседские бары, а туристы из разных концов света все же держались на дистанции.

Я спрашивала шведов, на какой из городов мира похож Нижний. В основном респонденты задумчиво мялись, и только один парень без запинки упомянул Прагу. Милое признание, по лести граничащее с неправдой – особенно, пока местные дыры в асфальте способны поместить в себе по четыре аргентинца, а вылизанная и лишенная синего забора набережная через пару километров все же резко перетекает в безжизненную бетонную дорожку, напоминающую нижегородцам об их жизни до ЧМ.

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