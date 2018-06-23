Getty Images

Бельгия разгромила Тунис, у Ромелу Лукаку и Эдена Азара – по дублю

Бельгия разгромила Тунис, у Лукаку и Азара – по дублю
Eurosport

51 мин. назад

Сборная Роберто Мартинеса решила вопрос с выходом из группы.

Десятый день чемпионата мира начался с разгрома: Бельгия раскатала Тунис со счетом 5:2.

На шестой минуте Азар заработал пенальти и сам же его реализовал, а через десять минут Лукаку увеличил отрыв. Тунис отыгрался в следующей атаке и положил мяч со штрафного, но после забитого гола сборную из Северной Африки преследовали травмы: сначала автор гола Дилан Бронн повредил колено, а потом центральный защитник Бен Юссеф не смог продолжить встречу. Перед перерывом Лукаку оформил дубль.

Во втором тайме Азар закрепил преимущество Бельгии, а еще один мяч у команды Мартинеса провел Батшуайи. Окончательный счет установил тунисец Хазри – 5:2.

  • Матч стал 27-подряд на ЧМ-2018 без нулевых ничьих.
  • На счету Лукаку 5 ударов в створ и 4 гола в России.

Самый спортивный телеграм-канал

Все самые горячие новости о ЧМ

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Коста-Рика-14, Гана-10 и еще 3 самые крутые команды-андердога в истории ЧМ

03:16
Популярные видео
Ставки дня. Шведы обломают немцев, Тунис упрется против Бельгии
4 957 просмотров24 ч
«Кто станет лучшим бомбардиром? Дзюбиньо!» Фаны – о Криштиану, Дзюбе и сопернике России в финале
9 973 просмотровВчера в 11:06
А еще вам может понравиться