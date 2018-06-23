Бельгия разгромила Тунис, у Ромелу Лукаку и Эдена Азара – по дублю

Десятый день чемпионата мира начался с разгрома: Бельгия раскатала Тунис со счетом 5:2.

На шестой минуте Азар заработал пенальти и сам же его реализовал, а через десять минут Лукаку увеличил отрыв. Тунис отыгрался в следующей атаке и положил мяч со штрафного, но после забитого гола сборную из Северной Африки преследовали травмы: сначала автор гола Дилан Бронн повредил колено, а потом центральный защитник Бен Юссеф не смог продолжить встречу. Перед перерывом Лукаку оформил дубль.

Во втором тайме Азар закрепил преимущество Бельгии, а еще один мяч у команды Мартинеса провел Батшуайи. Окончательный счет установил тунисец Хазри – 5:2.

Матч стал 27-подряд на ЧМ-2018 без нулевых ничьих.

На счету Лукаку 5 ударов в створ и 4 гола в России.

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