Роман Зобнин сдержал обещание и спел песню Андрея Губина по случаю выхода сборной в плей-офф ЧМ
Играть в футбол у полузащитника получается лучше.
Полузащитник сборной России Роман Зобнин перед стартом чемпионата мира пообещал спеть песню Андрея Губина «Зима-холода» в случае выхода национальной команды из группы.
После победы над Египтом сборная гарантировала участие в плей-офф, а Роман сдержал слово.
«Андрей Губин, тебе посвящается. Я был твоим фанатом в детстве», – заявил перед исполнением Зобнин.
- Россия вышла в плей-офф ЧМ-2018, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).
- В матче за первое место в группе 25 июня сборная сыграет с Уругваем.
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