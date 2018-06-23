Роман Зобнин сдержал обещание и спел песню Андрея Губина по случаю выхода сборной в плей-офф ЧМ

Полузащитник сборной России Роман Зобнин перед стартом чемпионата мира пообещал спеть песню Андрея Губина «Зима-холода» в случае выхода национальной команды из группы.

После победы над Египтом сборная гарантировала участие в плей-офф, а Роман сдержал слово.

«Андрей Губин, тебе посвящается. Я был твоим фанатом в детстве», – заявил перед исполнением Зобнин.

Россия вышла в плей-офф ЧМ-2018, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).

В матче за первое место в группе 25 июня сборная сыграет с Уругваем.

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