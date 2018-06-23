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Анте Ребич: «Хотел попросить у Месси футболку, но передумал. Ожидал от Аргентины намного большего»
Лео и компания не впечатлили хорвата.
Полузащитник сборной Хорватии Анте Ребич признался, что аргентинская команда в очной встрече разочаровала его.
«Я хотел попросить у Месси футболку для моего друга. Он большой поклонник Лео. Но аргентинцы произвели такое плохое впечатление, что я передумал просить футболку у него. Если честно, я ожидал намного большего. Хотя бы от тех футболистов, которые играют в АПЛ и привыкли к высокому ритму и единоборствам.
Вы видели Николаса Отаменди – на четвертой минуте Манджукич обошел его и тот покатился по газону. Я разочарован их поведением, их несоблюдением фэйр-плей, не говоря уже о том, как они нас провоцировали. Спортсмены должны уметь проигрывать», – цитирует Ребича Goal.com.
- Хорваты одержали две победы на групповой стадии ЧМ-2018 и гарантировали место в плей-офф.
- Аргентина занимает последнее место перед третьим туром. Месси в двух матчах не набрал ни одного очка.
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