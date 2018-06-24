«Какой Березуцкий мне нравится больше? Второй». Безумный блиц с Солом Кэмпбеллом

Сол Кэмпбелл – олдскул, ламповый игрок для симпатизантов англофутбола 90-х. Все знают его по невероятно долгим подкатам и по лучшему «Арсеналу» венгерской эпохи. Когда Европа готовилась к Польше и Украине, Сол сказал в интервью BBC, что не стоит ехать в восточноевропейские страны, поскольку болельщики могут вернуться в гробу – там расизм. В чем мало кто сомневался и сомневается до сих пор.

С тех пор Сол проиграл выборы мэра Лондона, предлагал себя любительским клубам за работу тренером за бонусы, уверял, что изменит игру Стоунза за пару месяцев, а с января прошлого года он в тренерском штабе сборной Тринидада и Тобаго.

Последние полгода он периодически ездит в Волгоград как представитель ФИФА, катает мяч с Веретенниковым на новом стадионе, ведет мероприятия и каждый раз селится в отель «Волгоград».

Sol Campbell (Arsenal) à Tottenham en 2001Getty Images

Региональные сотрудники государственного ТВ пообещали мне 10 минут времени Сола, но сначала сами усадили его на диван. Они дважды попросили откусить мясной пирог и зачем-то спросили на языке Мутко, не хотят ли его дети заниматься футболом, баскетболом, волейболом, велоспортом, теннисом, еще плаванием или танцами (каждый раз по отдельности – и мне, и Солу было невероятно неловко; мы смотрели друг другу в глаза и понимали, что что-то идет не так). После этого его еще раз попросили съесть пирог, он еще раз отказался, встал и показал всем, что ему осточертело, но потом подключился я.

– Сол, 10 минут вашего времени. Это 12 случайных вопросов, я говорю по-английски и не буду спрашивать про дубль Кейна, который все видели.

– Ладно, только давай быстро.

– Каким мобильным приложением вы пользуетесь чаще всего?

– Чего-чего? Каким приложением? Ну, я люблю Apple, iTunes.

– Нет, не операционная система, а мобильное приложение.

– А, ну тогда Instagram и YouTube. Я, честно говоря, мало разбираюсь во всем этом.

– Топ-3 русских игрока в истории.

– В истории? О боже. Я думаю, в вашей истории их точно больше, чем три.

В это время подключается корреспондентка регионального тв – очень красивая и в зеленом платье, но всем видом напоминающая человека, которого, как это бывает в Волгограде, взяли по блату какие-то родственники – волнуется, ошибается в речи, отвратительно говорит по-английски и самое главное – вообще не сечет в футболе, чем сильно смущает гостя. Пошло какое-то напряжение.

– Хе-хе, лучший – Сол Кэмпбелл, хе-хе. – сказала она.

Sol CampbellImago

– Нет, он же про русских игроков. – ответил Сол.

Далее – следующая цитата журналистки: «О-о-о, это вери дификулт квешн, Сол, ха-ха».

– Вы не знаете ни одного игрока? А Аршавин? Павлюченко?

– Да, Аршавин был очень хорош.

– ОК. Последний раз, когда вы мыли посуду?

На заднем плане опять ехидный смех корреспондентки и выражение лица, будто перед ней не легенда футбола и человек из Eurosport, а расчленение тела шариковой ручкой.

– Два дня назад. – заявил Сол.

– Ваш любимый русский город.

– Я был не во всех городах. Я был в Москве, в Волгограде, но ничего из этого сейчас не выберу, просто потому что скоро еду в Санкт-Петербург – думаю, это самый красивый русский город.

– Ваш любимый сериал.

– В России?

Сзади снова уморительный смех корреспондентки и теперь уже личная похвала (ни я, ни Сол не поняли, за что она): «Сол, ю соу к-у-у-у-л. Ха-ха-ха». Закатив глаза, футболист отвечает:

– Ух, ну таких много. Наверное, сериал «Друзья».

– Лучший фильм в истории.

– «Английский пациент».

– Главное отличие от футбола, в котором начинали вы, от того, который сейчас?

– Tackle. Это отбор мяча без контакта.

– Какой Березуцкий вам нравится больше?

– Простите?

Братья БерезуцкиеOther Agency

– Это два брата. Они играют за ЦСКА.

– Защитники?

– Да.

– Тогда второй.

Прошло 5 минут с начала интервью, корреспондентка возмущается: «Тимофей, время-время». Зачем. Мешать. Коллегам. И. Выбешивать. Знаменитого. Человека.

– Самая сложная вещь в работе футболиста, которую никто не осознает?

– Стабильность.

– Последняя книга, которую вы прочитали?

– Мою собственную.

– Если бы вы могли встретиться с любым человеком в мире, кого бы выбрали?

– Нельсон Мандела.

Корреспондентка взрывается от смеха и хлопает в ладоши. Это окончательно смущает Кэмпбелла, и он удаляется из зала. Когда его попросили о селфи, он отказался и сказал, что торопится. Кажется, футболист обиделся.

Другие тексты Тимофея Загорского:

«Никто не представлял ислам в спорте лучше него». Салах меняет образ Египта и мусульман

Волгоград – русский Лос-Анджелес. Срочно тащите сюда свои туловища