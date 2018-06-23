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Ставки за 300. Англия поглумится над Панамой, Сенегал победит Японию

Ставки за 300. Англия поглумится над Панамой, Сенегал победит Японию
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 1 час назад

Еще одна булочка для Кейна.

Чемпионат мира приближается к экватору. Впереди решающие матчи группового этапа, но некоторые команды еще не провели и вторые встречи. Для Японии, Сенегала, Англии и Панамы еще ничего не решено – кто-то из них точно прорвется в плей-офф, а кто-то вылетит из турнира со свистом пробки от шампанского.

Видео - Ставки за 300. Англия поглумится над Панамой, Сенегал победит Японию

01:21

Матчи 24 июня:

Япония – Сенегал

Англия – Панама

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Видео - Ставки за 300. Англия поглумится над Панамой, Сенегал победит Японию

01:21
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