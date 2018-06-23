Бельгия почти решила вопрос с выходом из группы. Лукаку сделает Роналду в споре бомбардиров

Бельгия почти решила вопрос с выходом из группы, а Лукаку сделает Роналду в споре бомбардиров

Очевидно, что Бельгия попала в легкую группу и уже в матче с Тунисом почти оформила выход в плей-офф. Фламандцы сначала легко расправились с Панамой, а потом устроили голевую феерию с тунисцами, где на первый план снова вышел Лукаку.

Ромелу набрал сумасшедшую форму и расправляется с защитниками почти так же легко, как гениальный Артем Дзюба: за последние 11 матчей бельгийский нападающий наклепал 17 мячей. Уже после товарок стало понятно, что тренерам соперников изначально нужно закладываться на моменты Лукаку – дальше идет вопрос реализации.

Ромелу Лукаку и Эден АзарScanpix

В игре с Тунисом только Роберто Мартинес остановил Ромелу, заменив на Миши Батшуайи. До этого Лукаку реализовал все два момента, которые у него были, догнал Роналду в гонке лучших бомбардиров, а вскоре и обойдет.

В 33 года Криш потрясает результативностью, но у него есть две проблемы: возраст и партнеры. Если с биологическим фактором португалец может справиться благодаря правильному распределению сил на протяжении всего турнира, то с неважным уровенем сборной ему ничего не поделать. Три из четырех мячей Роналду забил со стандартов (пенальти, штрафной, угловой) и еще один дальним ударом (большое спасибо Де Хеа).

Криштиану РоналдуGetty Images

Криш очень силен индивидуально, но без поддержки в атаке ему тяжело тягаться в споре голеадоров. У Лукаку же есть не только блестящее голевое чутье, но и сильнейший подбор игроков в виде Азара, Мертенса, Де Брёйне и так далее. С такими мастерами, которые вкладывают мяч в ногу, остается лишь оказаться в нужном месте в нужное время, с чем Лукаку справляется превосходно.

Если Бельгия и не выглядит фаворитом в борьбе за кубок ЧМ-2018, то прогноз на первое место Лукаку в гонке за звание лучшего нападающего довольно оптимистичен. После разгрома Туниса матч с Англией может стать простой формальностью. В плей-офф бельгийцев ждет кто-то из группы H – сладкий подарок для разыгравшейся сборной Мартинеса.

Цифры матча:

Лукаку нанес пять ударов на ЧМ, четыре из которых завершились голами.

Азар забил с 13-го пенальти на ЧМ, из которых реализованы десять.

Лукаку – первый игрок на ЧМ-2018, который забил с обеих ног и головой.

На этом турнире Бельгия забила больше, чем на предыдущих чемпионатах мира.

Бельгия – Тунис – 5:2

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