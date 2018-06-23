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Чемпион мира-1986 Эктор Энрике: «Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать?»

Чемпион мира-1986 Энрике: «Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать?»
Eurosport

22 мин. назад

Мужчина жестко наехал на главную звезду «альбиселесте».

Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины Эктор Энрике раскритиковал Лионеля Месси.

«Первое, о чем все говорят – следите, как обходятся с игроками. А кто они такие? Кто такой к черту Месси, чтобы не бегать? Кто играет на уровне Марадоны, чтобы не бегать? Отношение к делу, самоотдача, гордость носить эту футболку – это превыше всего.

Марадона был нашим отражением, он не давал опустить руки, он бегал больше, чем кто-либо другой, и раздражался больше всех. Он получал мяч, его били по ногам, он вставал и бежал дальше. Мы смотрели на это и понимали, что должны держаться вместе.

Я не понимаю, что сейчас происходит. Игроки – разбалованные дети. Если бы я был партнером Месси, я бы подошел к нему и сказал: «Давай начинай бегать, потому что они **** [имеют] не тебя, а меня. Начинай бегать как я, просыпайся!» – цитирует Энрике Ole.

  • Аргентина занимает последнее место в группе D перед третьим туром.
  • Месси в двух матчах ЧМ-2018 не набрал ни одного очка.

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