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Мексика одолела Южную Корею, но не гарантировала себе выход в плей-офф

Мексика одолела Южную Корею, но не гарантировала себе выход в плей-офф
Eurosport

1 час назадОбновлено 34 мин. назад

Мексиканцы почти в плей-офф.

Сборная Мексики обыграла Южную Корею в прошедшем в Ростове матче группового этапа – 2:1.

Мексиканцы контролировали игру с первых минут, а в середине первого тайма заработали пенальти. Карлос Вела идеально пробил с точки.

На 66-й минуте Чичарито забил второй гол Мексики. Этот мяч стал для Эрнандеса 50-м за сборную. В добавленное время Сон Хынмин забил гол престижа.

Мексика набрала 6 очков. Команда Осорио гарантирует себе плей-офф, если вечером Германия не победит Швецию.

  • Матчи последнего тура в группе F состоятся 27 июня.
  • Мексика сыграет в Екатеринбурге со Швецией, а Корея – с Германией в Казани.

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