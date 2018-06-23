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Мексика одолела Южную Корею, но не гарантировала себе выход в плей-офф
Мексиканцы почти в плей-офф.
Сборная Мексики обыграла Южную Корею в прошедшем в Ростове матче группового этапа – 2:1.
Мексиканцы контролировали игру с первых минут, а в середине первого тайма заработали пенальти. Карлос Вела идеально пробил с точки.
На 66-й минуте Чичарито забил второй гол Мексики. Этот мяч стал для Эрнандеса 50-м за сборную. В добавленное время Сон Хынмин забил гол престижа.
Мексика набрала 6 очков. Команда Осорио гарантирует себе плей-офф, если вечером Германия не победит Швецию.
- Матчи последнего тура в группе F состоятся 27 июня.
- Мексика сыграет в Екатеринбурге со Швецией, а Корея – с Германией в Казани.
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