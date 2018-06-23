Getty Images
Тренер сборной Сербии: «Нас вчера ограбили. Работу арбитров надо разбирать в Гаагском трибунале»
Балканцы знают толк в правосудии.
Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич раскритиковал арбитров матча со Швейцарией.
«Нас вчера ограбили. На глазах не только сербов, но и всего мира. Работу арбитров надо разбирать в Международном трибунале в Гааге.
Впрочем, не буду перекладывать вину на других, я являюсь виновником поражения. При счете 1:1 хотели победить и поэтому шли вперед. Получили контратаку и вместо четырех очков после двух туров у нас только три. Нам предстоит сделать невозможное – обыграть Бразилию. Но у нас есть несколько дней на подготовку, чтобы прийти в себя после такого обидного поражения. У всех есть слабые места, бразильцы не исключение», – цитирует Крстаича ТАСС.
- Сербы проиграли швейцарцам со счетом 1:2. Федерация футбола балканской страны заявила, что направит в ФИФА жалобу на работу арбитра.
- Матч с Бразилией пройдет 27 июня.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте