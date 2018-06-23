Getty Images

На ЧМ-2018 уже назначили больше пенальти, чем 4 года назад в Бразилии за весь турнир

На ЧМ-2018 уже назначили больше пенальти, чем 4 года назад в Бразилии за весь турнир
Eurosport

1 час назад

Стахановские темпы.

Пенальти, назначенный Милорадом Мажичем на 24-й минуте матча Мексики и Южной Кореи в ворота азиатской команды, стал 14-ым на чемпионате мира-2018.

Это уже на один пенальти больше, чем за весь ЧМ-2014, который проходил в Бразилии.

  • Рекордный пенальти реализовал Карлос Вела, Мексика в итоге выиграла со счетом 2:1.
  • ЧМ-2018 завершится 15 июля, финал пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Англия поглумится над Панамой, Сенегал победит Японию

01:21
Популярные видео
Коста-Рика-14, Гана-10 и еще 3 самые крутые команды-андердога в истории ЧМ
2 718 просмотров11 ч
Ставки дня. Шведы обломают немцев, Тунис упрется против Бельгии
5 145 просмотровВчера в 18:09
А еще вам может понравиться