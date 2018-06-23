На ЧМ-2018 уже назначили больше пенальти, чем 4 года назад в Бразилии за весь турнир

Пенальти, назначенный Милорадом Мажичем на 24-й минуте матча Мексики и Южной Кореи в ворота азиатской команды, стал 14-ым на чемпионате мира-2018.

Это уже на один пенальти больше, чем за весь ЧМ-2014, который проходил в Бразилии.

Рекордный пенальти реализовал Карлос Вела, Мексика в итоге выиграла со счетом 2:1.

ЧМ-2018 завершится 15 июля, финал пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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