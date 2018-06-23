Мутко: «Если сравнивать сборную России на ЧМ-2018 с командой 2008 года, то нынешняя немного сильнее»

Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко заявил, что считает сборную России на домашнем ЧМ сильнее национальной команды 10-летней давности.

«Если сравнивать нынешнюю сборную с командой образца 2008 года, то, наверное, сейчас даже немножко лучше. Здесь вопросы еще в восстанавливаемости. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то – медленнее. Главное сейчас между играми – восстановление сил. Поэтому уже отсюда будут вырастать тактические новеллы в следующих играх», – цитирует Мутко «Чемпионат».

В 2008 году сборная России выиграла бронзу Евро.

На ЧМ-2018 российская команда впервые за 32 года вышла в плей-офф.

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