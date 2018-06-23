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Тренер Сенегала: «Спасибо девушкам за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю»
Какой скромник.
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе рассказал, как реагирует на свалившуюся на него популярность. Празднование гола сенегальцев в исполнении Сиссе разошлось по сети и сделало его объектом вожделения многих девушек.
«Я приятно удивлен, что девушки меня любят. Спасибо им за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю. Таких Алиу в Сенегале много», – сказал Сиссе в интервью ТАСС.
- Сенегал обыграл Польшу со счетом 2:1 в стартовом матче на ЧМ.
- Во втором туре африканская сборная сыграет 24 июня с Японией, в заключительном матче группового этапа – с Колумбией 28 июня.
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