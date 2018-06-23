Getty Images

Тренер Сенегала: «Спасибо девушкам за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю»

Тренер Сенегала: «Спасибо девушкам за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю»
Eurosport

46 мин. назад

Какой скромник.

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе рассказал, как реагирует на свалившуюся на него популярность. Празднование гола сенегальцев в исполнении Сиссе разошлось по сети и сделало его объектом вожделения многих девушек.

«Я приятно удивлен, что девушки меня любят. Спасибо им за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю. Таких Алиу в Сенегале много», – сказал Сиссе в интервью ТАСС.

  • Сенегал обыграл Польшу со счетом 2:1 в стартовом матче на ЧМ.
  • Во втором туре африканская сборная сыграет 24 июня с Японией, в заключительном матче группового этапа – с Колумбией 28 июня.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Англия поглумится над Панамой, Сенегал победит Японию

01:21
Популярные видео
Коста-Рика-14, Гана-10 и еще 3 самые крутые команды-андердога в истории ЧМ
2 718 просмотров11 ч
Ставки дня. Шведы обломают немцев, Тунис упрется против Бельгии
5 148 просмотровВчера в 18:09
А еще вам может понравиться