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Полузащитник Бельгии Аксель Витсель: «Мне в Китае не хватает качественного футбола»

Витсель: «Мне в Китае не хватает качественного футбола»
Eurosport

41 мин. назад

Зато хватает денег.

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель признался, что он ощущает нехватку качественного футбола, играя в Китае.

«Сложно ли играть на чемпионате мира после китайского чемпионата, где уровень невысок? Когда я в сборной, я не думаю о Китае, поверьте мне. У меня достаточно мастерства, чтобы играть на чемпионате мира, и тут не имеет значения, где я выступаю. Но если вы спрашиваете – то да, мне в Китае действительно немного не хватает качественного футбола», – цитирует Витселя «Р-Спорт».

  • Аксель перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в январе 2017 года.
  • Сообщалось, что Витсель получает в клубе 18 миллионов евро, но агент игрока заявил, что сумма ниже.

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