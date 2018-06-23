«СЭ»: Испания хочет попасть в 1/8 финала не на Россию, а на Уругвай

Тренерский штаб сборной Испании хочет видеть соперником по 1/8 финала не Россию, а Уругвай.

Испанцы считают, что южноамериканцы находятся в не лучшей форме, тогда как Россия впечатляет физической готовностью и получает серьезную поддержку и эмоциональный заряд со стороны болельщиков на домашнем чемпионате мира, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники в стане «красной фурии».

Испания занимается первое место в группе B, опережая Португалию по дополнительным показателям.

Россия и Уругвай разыграют первое место в квартете A 25 июня в Самаре.

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