Германия на 95-й минуте вырвала победу над Швецией в матче чемпионата мира-2018

Сборная Германии обыграла Швецию (2:1) в матче группового турнира ЧМ-2018.

Матч начался для немцев обескураживающе: в стартовые минуты судья Шимон Марчиняк не поставил пенальти в ворота Германии после нарушения Джерома Боатенга на Маркусе Берге и отказался смотреть повтор.

Но на 32-й минуте шведы все же вышли вперед: Ола Тойвонен выбрался один на один с Нойером и в борьбе с Рюдигером закинул мяч в ворота.

Германия оказалась в 45-минутах от вылета с ЧМ, но на 48-й Марко Ройс преобразовал в гол прострел с фланга. Решающий мяч уже на 95-й минуте ударом со штрафного забил Тони Кроос.

Встречу немцы завершили в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален Джером Боатенг.

После двух матчей сборная Германия набрала 3 очка и делит второе место в группе со Швецией, лидирует в квартете Мексика (6 баллов). Немцы начали путь к чемпионству?

В заключительном туре немцы сыграют с Южной Кореей, шведы встретятся с Мексикой.

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