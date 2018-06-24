«Ирматов, ишачий сын!» Уткин оскорбил, а потом извинился перед рефери игры Аргентина – Хорватия

Журналист Василий Уткин извинился перед арбитром матча Аргентина – Хорватия Равшаном Ирматовым. Василий во время игры написал в твиттер: «Ровшан Ирматов, ишачий сын! Где карточки?».

«1. Равшан Ирматов – прекрасный судья.

2. Здоровья и успехов ему и его семье, друзьям и друзьям друзей. Пусть живут они тысячу лет и ни разу не кашлянут.

3. Нет болельщика, который никогда в жизни не возмущался судейством последними словами. Я тоже болельщик. Мы все одинаковы.

4. Это плохо, но так было и так будет.

5. Каким бы ни было слово, сказанное мной, за прошедшие два дня вы сказали мне в три тысячи больше слов. По всем законам мы квиты. Или мне ждать три тысячи извинений?

6. Нет, не надо ждать.

7 (счастливое число): Узбекистан, давай мириться. Узбеки прекрасны, я никого не обижал по национальному признаку. Ни-ко-го.

8. Равшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего.

9. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Равшан-ака!

10. Девятого достаточно», – написал Уткин в инстаграме.

Хорватия разгромила Аргентину со счетом 3:0.

Ирматов 5 раз признавался лучшим судьей года в Азии.

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