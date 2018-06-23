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Йоахим Лёв не удержался и поковырял в пупке, после чего смачно затянулся по ходу матча со Швецией

Лёв не удержался и поковырял в пупке, после чего смачно затянулся по ходу матча со Швецией
Eurosport

46 мин. назад

Классика.

Главный тренер Германии Йоахим Лёв вновь продемонстрировал свою дурную привычку.

Во время матча со Швецией коуч вновь залез под майку, поковырялся в районе пупка и понюхал руку.

  • Помогло ли это или что-то другое, но Германия дожала Швецию – 2:1.
  • Решающий гол на 5-й добавленной минуте забил Тони Кроос.
  • За Лёвом начали замечать странные действия во время ЧМ-2014. На нем немцы стали чемпионами.

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