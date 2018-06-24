Тренер сборной Швеции: «Немцы стали праздновать прямо у нас на глазах. Так себя вести нельзя»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон раскритиковал поведение немецких футболистов после финального свистка матча ЧМ.

«Немцы начали праздновать прямо у нас на глазах. На нашей лавке многие взбешены. Я был очень зол. Когда матч кончается, ты жмешь руки и уходишь. Нельзя вести себя так, как повели себя немцы.

О тактике сейчас сложно говорить. Во мне столько всего кипит. Не хочу никого не обвинять, но на Берге мог бы быть пенальти. А немцы не так много создали. Мне сейчас сложно анализировать. Это худший финал игры в моей карьере.

Гол забили очень поздно, мы были очень уставшими. Мы потеряли мяч в момент, когда могли создать хороший шанс. Этот штрафной – невероятное инидвидуальное достижение. Я сам не видел момент с пенальти. Но люди на моей лавке сказали, что это точно пенальти, я доверю их суждениям. Судья даже ничего не проверял», – цитирует Андерссона Sports.ru.

Швеция проиграла Германии со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 95-й минуте.

В последнем туре шведы сыграют с Мексикой.

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